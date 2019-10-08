El 20 octubre la Carrera de la Amistad  

La cuarenta y cincoava edición de la Carrera de la Amistad, que desde hace 12 patrocina OXXO, y que ahora también se denomina Carrera Por Mi Ciudad, se realizará el 20 de este mes de octubre.

En conferencia de prensa realizada en la INFOTECA el doctor Anastasio Márquez Barrios organizador del evento, desde su inicio, acompañado de la gerente de OXXO Denis Adriana del Ángel González así lo informaron.

Ahí se dijo, que la carrera será 5 k y 10 k que tendrán premios en efectivo, en la que habrá dos ramas varonil y femenil; en 10 k los premios serán de 6 mil pesos, 4 mil pesos y 2 mil pesos para primero segundo y tercer lugar, tanto en la rama varonil como en la femenil y la 5 k con 2 mil 500, mil 500 y mil pesos para primero segundo y tercer lugar y de trofeos para las categorías 25 años y menores, 26 a 40 años 41 años y mayores, y personas con capacidades diferentes, de hecho hubo cambios en las categorías.

El costo de los registros será de 180 pesos con derecho a la camiseta, medalla de participación, kit de recuperación y chip de tiempo.

Ahí mismo se informó, que la entrega de los kits de participación se entregarán en Acuña el día 19 en Sport Gym y el 18 en Piedras Negras en las oficinas de OXXO de 12 del día a 4 de la tarde.

La carrera se realizará el día 20 y el calentamiento iniciará a las 7:30 de la mañana para arrancar a las 8:30 en la Plaza Benjamín Canales y recorrer Guerrero y calles del centro.

Las inscripciones abiertas, hoy se pueden realizar en las oficinas de OXXO Acuña y Piedras Negras, y Sport Gym Acuña en línea en www.chonossport.mx.

Carrera en la que se han tenido hasta más de 700 participantes y que en este año hay 500 kits listos, pero si hubiera más registro se aceptarían.

Se espera que vengan como los últimos años kenianos, nigerianos y corredores nacionales de alto rendimiento que le dan un plus a este evento.

Evento que se realiza desde hace 45 años dentro de los festejos de las fiestas de Amistad o de la buena vecindad, por lo que lleva precisamente el nombre de Carrera de la Amistad.

Márquez Barrios agradeció a OXXO el patrocinio desde hace 12 años y aseveró, que sin este patrocinio hace mucho hubiera dejado de hacerse.