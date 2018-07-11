El Museo de Arte Contemporáneo de Acuña Será un Hecho: Comité

Cd. Acuña, Coah. -Será un hecho la construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Acuña (MACA) con un costo de 3 millones de dólares y tardará aproximadamente cuatro años para que quede concluido, informó Martha Gabriela Patiño de la Garza, vocera oficial del patronato.

Dio a conocer que se ha diseñado la “Semana MACA” y en este verano habrá dos eventos de promoción, como una carrera.

Mencionó que el proyecto del museo estará a cargo de la firma Hendel, misma que diseñó el memorial de las Torres Gemelas de Nueva York, y será un hecho que quedará concluido a más tardar en 2020.

“Este es un proyecto de grandes dimensiones que colocará a ciudad Acuña en el escenario mundial en la cuestión museística y debido a su magnitud se requiere de mucho esfuerzo por lo que los integrantes del comité responsable de la ejecución de este seguimos tocando puertas para que en un futuro no muy lejano se pueda hacer este sueño realidad para los acuñenses”, subrayó Patiño de la Garza.

Dijo que el trabajo que se ha hecho para recaudar fondos incluye una serie de obras de teatro, en colaboración con la organización Veganos de Acuña y se han realizado reuniones y exposiciones con grupos de artistas, encuentros de danza y eventos culturales.

Lo más próximo es la promoción de una carrera tipo 5K, que se realizará por los integrantes del patronato del MACA, de la que está a cargo en todas las actividades de organización la joven Solange Rodríguez Patiño.

Expresó que ya hay avance considerable pues se cuenta con un terreno que fue producto de una donación, que cuenta con superficie suficiente para desarrollar el proyecto, donde se construirá con un presupuesto de tres millones de pesos.

También comentó que gestionarán el apoyo ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que, con la colocación del Museo de Arte Contemporáneo de Acuña, se abrigarán las obras de artistas como Gustavo Ramos Rivera, además se contempla contar con obras de colección de grandes artistas mexicanos como Alfaro Siqueiros y José Luis Cuevas.

Planean que en 2020 concluyan obra de museo MACA.

Solange Rodríguez Patiño, organizadora del evento 5k.