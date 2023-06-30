Empiezan las graduaciones en la ciudad; 12 instituciones preescolares

Ciudad Acuña, Coah.- En el municipio se estarán graduando 12 preescolares en sus distintos grupos y turnos, tras la culminación del ciclo escolar.

La jefa de sector de preescolar estatal, Patricia Asunción Santos Garza, indicó que se ha tenido buena respuesta de los padres de familia en el ciclo, puesto que estarían catapultando a niños con buenos aprendizajes.

Previo a las mismas graduaciones, ya se había invertido por parte de las escuelas y de los padres de familia para la selección de lugares frescos ante las altas temperaturas.

“No estaremos exponiendo a los niños, aunque ya hayan terminado los ciclos escolares, menos en las graduaciones, pero ahora ya culminando esto estaremos empezando con los consejos técnicos, esperando el regreso presencial” comentó Santos Garza.