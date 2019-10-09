Empleado se golpea y sufre convulsiones

Un empleado de la empresa Elenas que sufrió una convulsión durante sus labores, fue atendido y lo trasladaron a la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social por socorristas de la Cruz Roja, al golpearse con una ventana de aluminio.

El incidente se registró en dicha empresa, de acuerdo a la información proporcionada por Miguel Ángel Esquivel encargado de la seguridad.

Mismo que señaló que al joven Rodrigo Moya Rodríguez, de 27 años de edad, que se desempeña como empleado del área de embarques sufrió la convulsión y por lo consiguiente una caída, golpeándose con dicha ventana.

Los socorristas lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social donde quedó para observación médica, dónde más tarde lo dieron de alta a reportarlo como estable.

Sufre convulsiones en su trabajo y se golpea.