Empoderarán a madres adolescentes

Un importante proyecto de capacitación se estableció a través de un convenio de colaboración, entre el Instituto de Capacitación Para Trabajadores, en el Estado de Coahuila, ICATEC, y la Fundación Knorr-Bremse Global Care, de Bendix, con el fin de empoderar a madres adolescentes jefas de familia que laboran en esta empresa.

María Eugenia Calderón Amezcua, directora de este instituto, informó que, a dos meses de cerrar el programa anual, el plan es que a las jóvenes mujeres se les capacite de forma integral en cinco áreas diferentes, con técnicas de diseño de imagen y culinarias.

“Las jóvenes podrán aprender cursos de maquillaje, corte de cabello, aplicación de tintes, uñas acrílicas y un curso de administración con desarrollo humano, y por la parte de técnicas culinarias son cursos de elaboración de pasteles, repostería, gelatinas artísticas y también el curso de desarrollo humano, mismos que se impartirán en las instalaciones del ICATEC”, comentó Calderón Amezcua.

Añadió, que se han realizado este tipo de convenios de colaboración con diferentes instancias, como el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, logrando ofrecer capacitación a un importante número de madres de familia.

Agregó que el ICATEC también estableció un convenio de capacitación a personal de ingreso, con la empresa Dylsa, integrándolas a las labores, luego de 8 días de capacitación.

La directora del ICATEC indicó que durante el año suman cerca de 300 personas las que han recibido capacitación en diferentes áreas, por parte de este instituto y se espera que el próximo año sean mayor el número de convenios de trabajo de este tipo, los que se establezca con las empresas de la industria local.

ICATEC y fundación de Bendix, establecen acuerdo de capacitación.