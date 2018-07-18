En agosto se reactivarán programas pendientes

Ciudad Acuña, Coah. -En la primera semana de agosto al regreso de vacaciones cuando la dirección de Desarrollo Social reactive programas pendientes.

Sobre todo, dijo Iván Moreno Carrera para las becas y las guarderías que ya podrán ponerse en funcionamiento.

Pese a estar en periodo vacacional se sigue atendiendo a la comunidad dijo el funcionario.

Las guarderías infantiles para madres que laboran en segundo y tercer turno está pendiente y solo restaba que algunos de los trabajadores darían el servicio quedaran certificados para poder iniciar.

En el caso de las becas alumnos de secundaria recibirán este apoyo para poder seguir estudiando.

Así mismo se reactivarán los registros para alumnos de primaria que buscarán una beca de apoyo de las que la administración local otorga.

Varios de los programas de esta área de la administración pública se tuvieron que suspender debido al proceso electoral que concluyó el 1 de julio.

Una vez concluido este, se podrán reactivar todos ya sin ninguna limitante legal.

Acuña es de los municipios que más le invierten a la educación y ahora se verá también reflejado en el apoyo a las madres trabajadoras que no tenían donde dejar a sus hijos durante sus labores en las empresas luego de las 6 de la tarde.

Las guarderías que operaran en los centros comunitarios y de las cuales dos iniciarán en Fundadores y Tierra y libertad permitirán atender a 100 niños hijos de madres trabajadoras que laboran entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.