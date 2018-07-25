En pleno mes de julio elementos de la Fiscalía hacen su agosto

En pleno mes de julio elementos de la Policía Estatal investigadora asignados a la guardia de esta corporación, se encuentran haciendo su agosto toda vez que cobran cuotas a los familiares de internos para visitarlos o pasarles el lonche.

Ayer por la mañana, una madre de familia de la cual por razones obvias pidió omitir su nombre, se quejó amargamente del guardia de la Policía Investigadora, del cual asegura que cuando trató de introducir el alimento a su hija, el guardia déspota, le dijo que tenía que pagarle $100 pesos, ya que es la cuota que tienen por cualquier introducción de alimentos o medicinas

Cabe recalcar, que un día antes, también una madre de otro de los internos se quejó amargamente del guardia, por estar cobrando cuotas únicamente por introducirles el lonche a los detenidos

Ojalá que de este incidente tome conocimiento el recién nombrado comandante de esta corporación Javier Ordaz Herrera, para que meta en cintura a estos guardias, que a pesar de tener su sueldo por parte del Gobierno del Estado cobra altas cuotas a familiares de los internos.