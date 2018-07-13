En punto de revisión, cae uno con 9 paquetes de marihuana

Coahuila.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron a un hombre en posesión de narcóticos.

La detención de Modesto (N) de 39 años, se registró en Ciudad Acuña, derivado de labores de inteligencia por parte de Agentes investigadores adscritos a la Región Norte II.

Foto: Fiscalía General de Coahuila

Al detenido se le imputó el delito de posesión de narcóticos, luego de que los agentes de esta Fiscalía le aseguraron una maleta azul, tipo deportiva, que en su interior contenía nueve ladrillos envueltos en cinta canela.

Además de los ladrillos de hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, se aseguró un vehículo Dodge Durango, modelo 2004.

El imputado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias correspondientes para su posterior canalización a la autoridad jurisdiccional.