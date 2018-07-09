Encontronazo en carretera deja varios lesionados

Un aparatoso encontronazo sobre la carretera Acuña-Zaragoza dejó como saldo una familia lesionada, entre ellos una menor, fueron trasladados a la clínica 13 del Seguro Social por una ambulancia de la Cruz Roja, el accidente sucedió a la altura del kilómetro 23+900 precisamente en el puente conocido como El Torito.

Los lesionados de esta familia que provenían de la población de Torreón fueron Jessica Platas Valenzuela de 29 años, Virginia Valenzuela Chaires de 52 años y la menor Jessica de 6 años de edad, respectivamente. Viajaban a bordo de un vehículo Nissan Kicks modelo 2017 en color negro.

De acuerdo a la información de la Policía Federal División Caminos, la conductora Jessica Platas, al tomar la curva de este puente, invadió el carril y provocó impactar de frente una camioneta GMC Sierra modelo 1999 en color verde, que era conducida por Karen Itzel López García de 24 años de edad, quien se trasladaba a la población de San Carlos Coahuila, de donde es residente.

Hasta el lugar del aparatoso choque arribaron los paramédicos de la Cruz Roja de esta ciudad, quienes auxiliaron a todos los lesionados ya que presentaban múltiples golpes por lo que los trasladaron hasta el hospital del Seguro Social, donde posteriormente son reportadas fuera de peligro.