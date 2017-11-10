Encuestas en UDC herramientas para definir candidatos

Ciudad Acuña, Coah.- Las encuestas han sido útiles a Unidad Democrática de Coahuila, por lo que seguirán siendo herramientas para determinar, en algunos municipios, quienes serán nuestros candidatos a las alcaldías.

Brígido Moreno Hernández, líder de UDC en la entidad así lo confirmó.

Dijo que los tiempos para ello aún están lejanos y será hasta enero o febrero cuando se determinen estos.

El partido político estatal único que conservará el registro y que ya por 6 ocasiones ha logrado ganar elecciones en esta frontera de alcalde y que en este pasado proceso del 2017 lograron triunfo en 3 distritos electorales y 3 ayuntamientos, ha mantenido esta herramienta como base para la determinación de los candidatos que postula y les ha dado excelentes resultados por lo que el método seguirá siendo este dijo el líder estatal de UDC.

Aunque señaló que los tiempos aún están lejanos ya que será durante los primeros meses del 2018 cuándo se determine las precampañas internas para la elección de diputados, senadores, Presidencia de la república y alcaldes en Coahuila.

UDC en este caso solo postulará candidatos a alcaldes aunque su líder moral, Evaristo Lenin Pérez Rivera podría ser candidato a diputado federal por el Pan o Morena.

Moreno Hernández mencionó que de hecho apenas se le facultó para poder seguir negociando con las fuerzas políticas federales y ver si hay viabilidad para salir aliados con PAN, MORENA u otras organizaciones.

Dijo que adicionalmente se dialoga con el PT, Encuentro social y otras fuerzas pero no descartan salir solos.