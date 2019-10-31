Enésimo choque sobre el Libramiento

Los elementos de Seguridad Pública que atendieron el reporte de un choque sobre el libramiento José de las Fuentes Rodríguez lado oriente, y la avenida Bravo, dejó como saldo solo daños materiales.

De acuerdo al informe de los elementos policiacos que tomaron conocimiento, el responsable se identificó como Epitacio Cervantes Hernández de 39 años, mismo que conducía al momento del accidente un pequeño camión Ford Transit custom, modelo 2019 color blanco, con placas del estado de Nuevo León.

En este accidente aparece como afectado José Cruz Villa López de 52 años, quien conducía un vehículo Nissan Tsuru modelo 2017 color amarillo y blanco, el cual está habilitado como taxi.

Como no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales, los participantes buscaban llegar a un buen acuerdo, es decir que el responsable se encargará de pagar los daños materiales y así se podría evitar que este accidente fuera canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.