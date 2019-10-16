Enfermedades mentales son comunes: médico

Cuando menos una de cada 4 personas que hay en el mundo, ha padecido alguna vez una enfermedad mental.

El médico Erick Ruiz Villanueva así lo mencionó y dijo que en esta frontera hasta el momento se tiene un padrón cerca de 2 mil 500 personas que padecen esquizofrenia, pero además hay otras enfermedades menos graves.

“Una de cada 4 personas ha padecido en su vida un trastorno mental, ansiedad, depresión, hasta llegar a lo más grave que es la esquizofrenia, desde abril la presidenta del DIF nos autorizó abrir esta área para atender a las personas que así lo requieren”, dijo.

Mencionó que él ha atendido personalmente poco más de 200 pacientes con esquizofrenia.

Agregó que en Acuña hay un sub registro de 2 mil 500 casos de esquizofrenia y se han atendido apenas de 235 faltan muchísimos aun por atender.

Cabe mencionar que él es el primer médico con esta especialidad en este municipio, por lo que estaba totalmente desatendido dicho grupo de enfermedades.

Dijo que son varias las causas como lo genético, abuso de sustancias, algún trauma como pérdida de algún familiar, algún abuso, y último aspectos perinatales.

Los pacientes cargan también con un estigma de desprestigio que no merecen y en Coahuila solo hay dos hospitales especializados que son insuficientes.

Lamentablemente, dijo, hay un prejuicio que se cree que los enfermos mentales, los graves, sobre todo, no merecen la atención médica, se les descuida, se les minimiza, se les tiene por menos y eso ha vuelto al mundo indiferente, sin saber que cualquiera puede llegar a esa condición.

En la INFOTECA inició hoy la primera jornada de salud mental en la que habrá 18 ponentes sobre el tema enfocada a adultos, jóvenes y niños.