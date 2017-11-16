Enloquece patrón y golpea a su trabajador

Una persona identificada como Andrés Eduardo Patrón Medrano de 19 años fue atendida por Socorristas de la Cruz Roja, luego de se agredida físicamente cuando laboraba en un negocio de la calle Hidalgo.

El lesionado quien tiene su domicilio en la calle Capitán Leal 185 de la colonia Benito Juárez, presentaba una lesión en la cabeza, del lado derecho.

Al llegar los elementos de Seguridad Pública aseguró que estaba trabajando en el bar “El Antro”, cuando su patrón José Luís Adame Ayala comenzó insultarlo.

Luego le propinó un golpe en el rostro provocando que al caerse se golpeara en la cabeza contra la pared.

Este incidente ocurrió en el negocio citado la tarde del martes, a donde arribó la unidad CRP-105 de Seguridad Pública.

Una vez atendido el paciente, aseguró que acudiría ante el Ministerio Público a interponer su querella formal por el delito de lesiones en contra de su agresor.