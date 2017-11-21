Entre la vida y la muerte al ser golpeado en la cabeza

Debido a una grave lesión que presenta en la cabeza, José Antonio Morales Rodarte, de 36 años, fue trasladado a una clínica a la ciudad de Monterrey, el lesionado fue golpeado con una herramienta conocida como cruceta.

La Fiscalía General del Estado informó que el lesionado Morales Rodarte tuvo una complicación en su estado de salud, razón por la cual tuvo que ser trasladado de emergencia a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sultana del norte.

Como se sabe en las afueras del bar conocido como “La Escondida”, ubicada en la calle 2 de Abril y Manuel Acuña, dos tipos agredieron físicamente a José Antonio alrededor de la 1:30 de la mañana del domingo.

Uno de ellos, le asestó el golpe en la cabeza enviándolo a la clínica 13 del Seguro Social, mientras que los agresores lograban darse a la huida.