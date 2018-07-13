Entre la vida y la muerte menor lesionada de una pedrada

Entre la vida y la muerte en un hospital de san Antonio Texas, se encuentra una menor de tan solo dos años de edad, luego que recibió una pedrada en la cabeza que fue lanzada por un integrante de la pandilla Santa 21, los hechos sucedieron en el domicilio marcado con el número 335 de la calle Río Grijalva en la Colonia Santa Teresa.

De acuerdo a la información del delegado de la zona norte Mario Castro Narro, varios integrantes de La Pandilla ya citada se encontraban agrediendo a una persona indicada como Alfonso de la Cruz a quien corretearon a pedradas

Este tipo intentó ingresar al domicilio ya citado cuando casualmente la menor Griselda de la Cruz Niño de dos años salía y es cuando recibe uno de los proyectiles lanzados en su cabeza.

Una patrulla de Seguridad Pública que fue informada de los hechos, inmediatamente hizo acto de presencia y trasladó, debido a su gravedad a esta menor al hospital general, donde horas más tarde la envían hasta la ciudad de San Antonio Texas

Por otro lado, el entrevistado señaló que toda la Policía Estatal Investigadora se encuentra tras los integrantes de esta pandilla para saber quién fue el que lesionó a la menor que se encuentra sumamente grave.

Así mismo se dio a conocer que Yohana Rivera Niño de 24 años y madre de la víctima, acudió ayer por la mañana ante el Ministerio Público en turno a presentar denuncia formal por el delito de lesiones graves en contra de quién o quienes resulten responsables de este fatal incidente.