Entrega alcalde cerca perimetral

Con una inversión superior al medio millón de pesos, este lunes el alcalde Roberto De los Santos entregó a los alumnos de la Escuela Secundaria Número 4, Guillermo Canseco Sada la primera etapa de la cerca perimetral.

El munícipe ahí mismo se comprometió a concluir este proyecto el año próximo.

Recursos del FONDEM, Fondo de Desarrollo Municipal fueron utilizados en esta obra.

Dio a conocer los datos que conforman la ficha técnica y aseveró que se construyeron 246 metros lineales barda perimetral con bloque en un área de 264 metros cuadrados y de cerca metálica 8 tramos, así como un portón.

Obra que se realizó con recursos del Fondo de Desarrollo Municipal y una inversión de 566 mil pesos en esta primera etapa, restando aun cerca de 300 metros más que el alcalde, Roberto De los Santos, se comprometió a realizar en el 2020 con el mismo fondo.

Se calcula que aun deberán invertirse cerca de 600 mil pesos para dar conclusión a la obra que permitirá mejorar la seguridad de los jóvenes que ahí estudian.

Se beneficiarán 508 alumnos que acuden a esta escuela federal número 4.

La escuela ha tenido un crecimiento importante, ya que da servicio a jóvenes del sur poniente de la ciudad a donde va el crecimiento de la mancha urbana.

Durante el evento el alcalde habló sobre la solidaridad que se requiere que tengan los acuñenses recomendándoles apoyar, quienes posean más recursos a sus compañeros.