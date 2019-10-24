Entrega Riquelme edificio de la UTCA

Al entregar ayer las instalaciones de la primera etapa de la Universidad Tecnológica de Acuña, UTCA, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se comprometió a realizar una obra cada año en las Instalaciones de este campus.

En el evento, el director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Jesús María Montemayor Garza, detalló la inversión cercana a los 100 millones de pesos en lo que se ha realizado en estas instalaciones.

De estos, hasta hoy más de 80 millones son en infraestructura y 30 en operación.

Recursos federales y estatales se han aplicado y el apoyo del municipio se utiliza para los servicios de agua, internet y telefonía.

“Estamos contentos de que en su gira el gobernador entregue obras importantes, esta universidad en esta fase cuenta con unidad docente con 14 aulas didácticas, laboratorios de informática, idiomas, sala de conferencias, cubículos para asesorías, trabajos de obra exterior y actualmente se construye el laboratorio pesado, que será uno de los laboratorios con mejor tecnología en el país dentro de las universidades tecnológicas que nace en el seno de la propia universidad” detalló Montemayor Garza.

Y agregó: “Se consolidó el trabajo del rector Navarro, este laboratorio tendrá aula de simulación especializada y computo, un laboratorio de química, laboratorio de mecatrónica, talleres automotrices, y cafetería”.

Mencionó que en diciembre se entregarán estos laboratorios de los cuales el gobernador afirmó vendrá a inaugurarlos.

La UTCA en Acuña está destinada a ser la universidad más importante por su característica de BIS, o sea: bilingüe, internacional y sustentable, que significa que los alumnos egresan hablando el Ingles técnico de la especialidad que tengan, ya sea como ingenieros o técnicos superiores o universitarios o ambas, otro plus, ya que en dos años consiguen cédula profesional de técnicos y en 4 de ingenieros, si así lo deciden.

Además, de que sus títulos tendrán validez en Estados Unidos, Canadá y México por la característica de internacional y la sustentabilidad de que sus instalaciones podría terminar siendo autosuficientes en agua, energía, de hecho ya poseen generación de energía solar.