Entrega SEDU libros de texto a secundarias

Ciudad Acuña, Coah. - Como en los últimos años, antes de que inicie el nuevo ciclo escolar se están ya entregando libros de texto a secundarias y la semana próxima llegarán los de preprimaria.

César Morales Veloz dijo que aproximadamente 36 mil alumnos recibirán estos libros de texto.

Mencionó que a la fecha son casi 30 las escuelas secundarias que reciben estos y que en primarias ya se entregó la totalidad de la zona Acuña-Jiménez.

Desde hace unos años atrás, los libros de texto de nivel básico se entregan antes de que dé inicio el ciclo escolar y salvo aquellos alumnos que se registran posteriormente, la mayoría recibe estos al inicio del ciclo escolar ya que las escuelas cuentan con este material, hecho que anteriormente no sucedía y que tardaban hasta 3 meses en recibirlos después de iniciado el ciclo.

Dijo que hasta hoy son ya más de 30 escuelas secundarias las que han recibido estos textos y la próxima semana llegarían los de preprimaria.

La preparación del próximo ciclo escolar que arranca en el nivel básico el día 20 de agosto avanza.

Dijo, que de hecho como siempre 15 días antes, maestros y personal directivo inicia preparativos para afinar detalles de los programas y los cursos que se impartirán calendarizando las tareas.

Mencionó que este año, de nueva cuenta habrá dos calendarios, uno de 185 días y otro de 195, mencionó que la mayoría será de 185 días y apenas si, un 10 por ciento de las escuelas se acogerán al de 195.