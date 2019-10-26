Entregan becas “Sembrando sueños”

Una ministración más de la beca “Sembrando Sueños” fue entregada este viernes a los mil alumnos de primaria y secundaria que reciben este apoyo de 300 pesos cada mes, durante 10 del año.

Iván Moreno Carrera, director de Desarrollo Social, dijo que fueron octava y novena ministración correspondientes a los meses de octubre y noviembre quedando pendiente la de diciembre, que entregará en noviembre.

El municipio de Acuña, es de los pocos en el país que con sus recursos respalda a los niños y jóvenes para que sigan estudiando, de hecho, hay dos mil jóvenes en las escuelas locales que reciben este apoyo.

Los de Sembrando Sueños y los de Sigue Adelante que en el caso de alumnos de primaria y secundaria se les otorgan 300 pesos cada mes durante 10 meses del año y los de preparatoria y profesional con 850 pesos cada semestre en un año.

Con ello la administración invierte 3.85 millones de recursos propios, ya que recibe de la fundación Gutiérrez Salinas al menos este año 850 mil pesos para apoyar a los alumnos de preparatoria y universidad con 850 pesos a cada uno de los mil para pagar su inscripción o parte de ella.

Moreno Carrera, dijo, que la administración local mantendrá estos apoyos, ya que considera que uno de las mejores acciones para quienes están en condiciones económicas críticas mejoren.