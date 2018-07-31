Entregan cuerpo de persona ahogada  para cristiana sepultura

Se presentó ante el Ministerio Público del tercer turno Tomás Castro Gómez de 44 años de edad, para solicitar la devolución del cuerpo de la persona que falleció ahogada en el arroyo en las cuevas, el pasado sábado por la noche, esta persona se identificó como hermano de la víctima.

El agente investigador del Ministerio Público Juan Antonio Vázquez Estrada que el occiso llevaba en vida el nombre de Jesús Castro Gómez contaba con 41 años y tenía su domicilio en la Calle Agua Prieta 1620 de la colonia 28 de junio.

El cuerpo que se encontraba en Semefo, fue entregado alrededor de la 1 de la tarde del lunes, es decir una hora después de que fuera reclamado.

Asimismo, Se confirmó a través de la autopsia de Ley, que esta persona que llevaba en vida el nombre de Jesús Castro murió por asfixia por sumersión y su cuerpo no presentaba signos de violencia.

Una vez entregado el cuerpo y los resultados de la autopsia, el incidente quedó cerrado por parte de la Fiscalía General del Estado, aseguró el agente investigador Vázquez Estrada encargado de realizar la carpeta de investigación de este caso.