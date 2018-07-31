Entregan dos cheques del seguro por afectación a viviendas

Cd. Acuña, Coah.-Con la entrega de dos cheques por monto total equivalente a 108 mil pesos de daños por incendios registrados en viviendas, este martes la titular de la Unidad Catastral Laura Patricia Gallegos González y el alcalde de Acuña Roberto de los Santos Vázquez, dieron certeza de la cobertura de la póliza contra daños, misma que se emite de forma gratuita a los contribuyentes que están al corriente en el pago de sus impuestos del predial.

En breve ceremonia a la que asistió el representante de la compañía aseguradora, se dio a conocer que a la fecha durante el 2018 se han cubierto en total la cantidad de 550 mil pesos, mas 108 mil pesos correspondientes a los entregados al mediodía de ayer, son recursos que cubren el total de los daños en las viviendas afectadas.

Las beneficiarias fueron; Florencia Pérez Muñoz con el pago de 28 mil pesos y María de la Luz Contreras Martínez quien recibió 80 mil pesos, quienes pagaron en tiempo y forma su impuesto predial.

En ambos casos sus domicilios resultaron afectados por incendios que afectaron su patrimonio, por lo que luego realizaron el trámite correspondiente, con evidencias de los daños a enseres y sus viviendas, que una vez verificados fueron autorizados para la cobertura de la reposición.

El alcalde Roberto de los Santos dijo que quien paga el predial entra de forma automática a la protección de la póliza del seguro, que puede cubrir hasta cien mil pesos, 40 mil por daños causados por fenómenos hidro meteorológicos y hasta sesenta mil por incendios.

“la idea es que nunca pase nada, pero desafortunadamente todos corremos el riesgo de que suceda alguna afectación una tormenta o por un incendio”, de ahí la relevancia de contar con la póliza que se otorga de forma gratuita, pagando a tiempo, además de que se contribuye para que se incremente la entrega de recursos de participaciones federales para realizar más obras, apuntó el alcalde.

Florencia Pérez Muñoz recibió el pago de 28 mil pesos.