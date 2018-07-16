Entregan en comodato bien inmueble a guarnición militar

Cd. Acuña, Coah.-El cabildo aprobó la celebración de contrato de comodato de un bien inmueble, ubicado dentro del fundo urbano Ciudad Acuña, Coahuila, en la carretera Acuña-Zaragoza.

Durante la última sesión que presidió como alcalde interino el Ing. José Luis Salinas Galán, se ratificó este acuerdo legal para que el personal militar del retén de la entrada de la ciudad siga utilizando como instalaciones para sus tropas.

Por unanimidad, el cuerpo edilicio aprobó que el municipio celebre dicho contrato de comodato con la ciudadana Lucrecia Guadalupe Patiño de la Garza, en su carácter de “La Comodante”, respecto al bien inmueble ubicado en el fundo urbano de Ciudad Acuña Coahuila, en la carretera Acuña-Zaragoza.

Este bien inmueble está ubicado a un costado de la “Y” griega, cuyo contrato de comodato surgió desde la Administración municipal 2010-2013, concediéndole el uso del inmueble a la guarnición militar de la plaza, para prestar servicio de seguridad e inspección en este punto.

Mismo acuerdo que fue ratificado en la Administración pasada 2014-2017, con la finalidad de proporcionarle mayor seguridad a toda la comunidad del municipio de Acuña y el blindaje necesario, con la permanencia de los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

El contrato de comodato fue firmado por el presidente municipal José Luis Salinas Galán, y acerca del inmueble se determinó que será dado en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer en él el retén militar a la entrada de la ciudad, para actividades castrenses de la Guarnición Militar Número 6-C, como punto de revisión y vigilancia, lo que genera seguridad a la población.