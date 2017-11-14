Entregan pavimento en la Infonavit Mexicanidad

Cd. Acuña, Coah.- Con inversión de 8 millones de pesos se realizan trabajos de pavimentación y recarpeteo de varias calles del fraccionamiento Infonavit Mexicanidad, lugar hasta donde este lunes autoridades municipales encabezadas por el alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera acudieron para realizar la entrega de una de las obras concluidas, que corresponden a las calles Carlos Garza y Luis Gutiérrez.

Ante los vecinos el presidente municipal aseguró ante los vecinos del sector, que el compromiso que se hizo cuando estuvo como presidente interino Héctor Eduardo Arocha Gómez, se cumplió pero viene la entrega de otras obras que se realizan en este fraccionamiento, como las mejoras del kínder Melchor Ocampo.

“Agradecemos a los habitantes de la Infonavit, por su dedicación para construir este Acuña de progreso y desarrollo y seguramente les va a ir muy bien a las familias de aquí con la próxima administración municipal que encabezara Roberto de los Santos”, dijo el alcalde Lenin Pérez Rivera.

En el evento el director de Obras Publica municipales, Carlos Castro Alfaro, dijo que la obra se realiza con recursos provenientes del programa federal del Fondo de las Fronteras 2017, que se aplican en el fraccionamiento Infonavit, en recarpeteo con concreto asfaltico, que se destinan a un total de 18 cuadras y solo en este punto donde convergen las calles Carlos Garza y Luis Gutiérrez, donde se asignaron 504,576.00 pesos.

Indicó ante los habitantes que la administración municipal cuenta con recursos para pavimentar un total de treinta cuadras, donde se suman recursos de CAPUFE, gestionados por el alcalde en la ciudad de México.

En el evento el señor Tito Montoya habló a nombre de los vecinos beneficiados con la obra de pavimentación, quien reconoció el trabajo efectuado por la administración actual que encabeza Evaristo Lenin Pérez y solicitó que la próxima administración que encabezará Roberto de los Santos Vázquez continúe con este tipo de trabajos que benefician a todos los habitantes. “Este es un sector que se rezago en cuanto a algunos servicios públicos como el pavimento y seguridad”, comentó.

Por último el alcalde Evaristo Lenin Pérez, auguró mejores y más obras para la ciudad en la administración del 2018, ya que aseguró que vendrá una nueva realidad para Coahuila. “Sin meternos mucho en lo político quiero comentarles que habrá nuevos equilibrios en Coahuila y eso es lo que necesitamos los ciudadanos, para que esta ciudad que es la cuarta economía y que realiza aportaciones millonarios a la federación y al estado, y debe regresárseles mas lana”.

El próximo año deberán venir muchas cosas más, considerando que a partir del 2018 habrá mayor representación en el congreso del estado con Emilio de Hoyos Montemayor, y el equilibrio que mejorara las condiciones para que a Acuña le vaya mejor, apuntó el alcalde.

Acompañado de los funcionarios de su administración, de vecinos, y de niños del kínder Melchor Ocampo, cortaron el listón de inauguración de las obras que ahí se realizan, en beneficio de más de mil familias que habitan en el sector.

Ofrece alcalde que próxima administración dará continuidad a las obras

Inaugura alcalde obras de pavimentación en el sector de Infonavit mexicanidad

Atestiguan entrega de obras, vecinos, y estudiantes de un Kinder