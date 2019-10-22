Entregará MARS edificio de la UTCA

Para hacer entrega del edificio de la Universidad Tecnológica de Acuña en su primera etapa y el laboratorio pesado que está en construcción, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estará aquí este miércoles.

El rector de la UTCA en Acuña, Luis Manuel Navarro Galindo dijo que será una inversión de 66 millones de pesos.

Agregó que tentativamente la ceremonia se llevaría a cabo a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Universidad.

Aunque no se descarta que también se entregue la vialidad, la instrucción de agua, electricidad en total una inversión cercana a los 100 millones.

Hasta hoy sólo la ficha técnica enviada por el ICIFEC, Instituto Coahuilense de la infraestructura Física educativa ha sido enviada.

La Universidad que inició labores hace dos años está por graduar a su primera generación de técnicos superiores universitarios.

De hecho, esta es una de las muy pocas universidades que dan dos opciones de titulación en dos años como técnicos superiores universitarios bilingües e internacionales y en 4 ingenieros.

Para diciembre de este año concluiría la primera generación, con lo que varios optarán por irse con este título, aunque la mayoría se quedará para tener título de ingenieros.

La UTCA es de las muy pocas universidades, única pública que tiene la característica de educación bilingüe obligatoria; es decir, luego de un año de estudios todas las materias se imparten en idioma inglés.

Además de que es internacional, o sea que sus títulos tienen validez en Estados Unidos y Canadá, además de México.

Sustentable, sus instalaciones son las más modernas con autosuficiencia de agua y energía eléctrica, de hecho, ya posee generación de energía eléctrica por paneles solares.