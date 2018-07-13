Entregarán 500 despensas del FONDEN

Cd. Acuña, Coah.-Un total de quinientas despensas compuestas de productos básicos y mil setecientas botellas de litro y medio de agua purificada que se recibieron por parte del FONDEN, serán entregadas a grupos vulnerables de la población, esto luego de que se designó por parte del cabildo una comisión que se encargará de hacerlas llegar de forma correcta.

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Basulto Corona informó que la recepción de las despensas y el agua de parte de la dependencia, fue luego de obtenerse respuesta a la solicitud del municipio por los efectos de las altas temperaturas en la región.

“Principalmente se donarán a instituciones que brindan resguardo a personas vulnerables como casas de migrantes, asilos de ancianos y personas de la tercera edad”, avalado por el cabildo.

Informó que el acuerdo se dio durante la primera sesión ordinaria de cabildo de julio que presidió el alcalde José Luis Salinas Galán, y a la que asistieron 19 de sus 20 miembros.

“Fue por unanimidad, y a solicitud del director de Protección Civil Jesús Gómez Arizpe, autorizado que el recurso en especie recibido del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), consistente en 500 despensas y 1,733 botellas de agua, sean destinadas para organizaciones de ayuda, migrantes, adultos mayores y padrón de adultos mayores de la Dirección de Desarrollo Social”, agregó.

Basulto Corona informó que el recurso fue recibido hace quince días, por parte del FONDEN, debido a la declaratoria de emergencia emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la presencia de onda cálida ocurrida del 28 de mayo al 07 de junio de 2018.