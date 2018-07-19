Es tiempo de hacer cambios en la dirigencia de UDC, dice Brígido

Ciudad Acuña, Coah.-Para el líder de UDC en Coahuila, Brígido Moreno Hernández, su ciclo está por concluir y es tiempo ya de hacer cambios en la dirigencia del Naranja, pero no solo en el estado, sino también, en los municipios.

Dice que de hecho se requiere de una dirigencia que impulse la figura de Evaristo Lenin Pérez Rivera para que sea en el próximo proceso local candidato a gobernador.

Moreno Hernández dijo que el tiempo al frente de UDC, por su parte siente que ya se agotó y que hoy debe irse a realizar otras tareas.

También mencionó que en la entidad es importante que aquellos udecistas que han dado muestras de hacer lo que el partido requiere que han servido al partido, deben ocupar cargos en las dirigencias locales del partido, en los municipios donde hay presencia udecista y crearla en donde no.

Estos liderazgos también deben cambiarse, aseveró, incluyendo a Acuña.

Aunque no puso tiempos para sacar la convocatoria, desde el año anterior se buscaba este cambio de estafeta en la dirigencia estatal de UDC que está a su cargo y que debido al nuevo proceso ya no se realizó.

De hecho se hablaba, y así lo externó, que Evaristo Lenin Pérez Rivera se haría cargo del partido en el Estado, hoy como diputado federal, difícil será que él sea el relevo de Brígido Moreno.