Espera Acuña Entrega de Remesas de Participaciones Pendientes

Cd. Acuña, Coah. - Acuña podrá sortear sin problema algunos sus compromisos económicos, por pagos pendientes por cubrir, esto en cuanto se liberen alrededor de 12 millones de pesos que se espera se entreguen por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, dijo a su regreso de la capital del país el alcalde José Luis Salinas Galán.

Afirmó que, aunque este municipio se encuentra en estos momentos con finanzas sanas, los recursos, producto de las participaciones, se necesitan ya, son fondos que le corresponden a la ciudad, que se generan en proporción a los ingresos que registra el Ayuntamiento por conceptos de pago de predial y agua.

El primer monto de las participaciones pendientes por entregarse al municipio de Acuña corresponde al ajuste que se realizó hasta el mes de diciembre del 2017, mismo que asciende a siete millones de pesos, y el último al ajuste del mes de mayo, que representa poco más de cinco millones de pesos, agregó Salinas Galán.

Dijo que esos recursos se aplicarán al pago del adeudo con el ISSSTE, así como otros pendientes, con lo que Acuña continuará siendo una ciudad con finanzas sanas, por lo que es importante obtener cuanto antes esos recursos.

Comentó el alcalde que en la solicitud que se hizo al gobierno estatal, se encontró de parte de la Secretaría de Finanzas una buena respuesta al planteamiento de las participaciones que hizo Acuña.

Dijo que se tiene confianza en la buena disposición de parte del gobierno estatal en esta gestión que se llevó a cabo en fecha reciente, ya que se prorrogó el tema por periodo electoral pasado y ahora se retoma por los cauces adecuados.