Espera comercio derrama por vacaciones

Cd. Acuña, Coah. -El presidente de la Canaco, ServyTur, Luis Ángel Urraza Dugay, manifestó que se espera, que durante el periodo vacacional se eleve la derrama económica en el comercio local, debido a que aumentará el número de turistas que visiten a esta frontera.

Reconoció que, desde hace varios años, ha mejorado la seguridad y se aprovecha por organismos como este, para promover estas condiciones en el extranjero y en el país, esto de forma conjunta con las autoridades de los tres niveles del gobierno, con las que se vienen realizando eventos para mantener el atractivo.

Urraza Dugay dijo: “Esperamos con estas vacaciones bastante flujo de visitantes nacionales y del extranjero como cada año, que se ve el incremento de familias que acuden a Acuña para visitar la presa La Amistad, así como los parques Los Novillos y simplemente a la ciudad”.

Expresó, que si bien hay un número importante de personas que también salen de vacaciones fuera de la ciudad, es equiparable al volumen de gente que llega de otros estados y del vecino país, con el mismo fin y a ver a sus familias.

Dijo, que de hecho Acuña ha sido beneficiada por el turismo médico, que son aquellas personas que acuden para atenderse con médicos especialistas que se encuentran en esta frontera, donde los precios son competitivos, principalmente en enfermedades de personas adultas y tratamientos dentales.

“Muchos vienen, ven al doctor, van a comer, de compras y se regresan, sobre todo quienes proceden de ciudades del vecino país del norte”, agregó.

El presidente de la Canaco afirmó, que el comercio se seguirá viendo favorecido durante este periodo de vacaciones escolares, especialmente los comerciantes que tienen negocios denominados “de primer contacto”, como se les llama a restaurantes, taxis, hoteles, farmacias y médicos, entre otros.

Luis Ángel Urraza Dugay, presidente de la Canaco, ServyTur.