Esperan temperaturas de hasta 3 grados

Ciudad Acuña, Coah.- Con la entrada de los frentes fríos 13 para este miércoles y 14 para la semana próxima, las temperaturas van a la baja.

El director de Protección Civil, Jesús Gómez Arizpe, así lo confirmó.

Dijo que de hecho el martes y miércoles de la semana próxima se esperan otras heladas, con temperaturas de hasta 3 grados, aún sobre cero, pero con viento y una sensación térmica en el grado de congelación.

Para este año el pronóstico es que habrá 51 frentes fríos, estos apenas están llegando y aún no tienen montado el expreso Siberiano.

Dijo también que este año toca el fenómeno de, La Niña, con lo que se pronostica un invierno negro, o sea un invierno con poca lluvia, de hecho, seco, sin nevadas, pero si, muy frío.

La Niña y El Niño, fenómenos del cambio climático global que se presentan cíclicamente, El Niño cada 5 años y La Niña, cada 10, según dicen los meteorólogos.

Gómez Arizpe dijo que de hecho, este miércoles entra el frente frío número 13 con lo que bajará la temperatura hasta los 7 grados las mínimas y con máximas de 22 grados centígrados, viento que se mantendrá y parcialmente nublado.

Sin embargo para el miércoles de la semana próxima, la temperatura estará bajando hasta los 5 grados centígrados sobre cero con la entrada del frente frío 14 y para el jueves la mínima en los 3 sobre cero pero con viento y sensación térmica de hasta cero.