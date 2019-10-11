Este viernes se define quien es señorita Amistad

Con la participación de cinco jóvenes, que se disputarán la designación de señorita Amistad, este viernes se llevará a cabo el evento en la plaza Benjamín Canales donde también se llevará a cabo el brindis desde las 8 de la tarde.

La directora de turismo municipal Aiza Montemayor así lo detalló.

Dijo que este sábado será la verbena de la amistad con grupos musicales gastronomía juegos mecánicos y un bazar de emprendedores.

Mencionó que en el evento se espera la participación de reinas de distintas organizaciones y escuelas.

Las fiestas de la buena vecindad en sus 50 años se celebran desde este pasado inicio de semana y hasta el 20 de octubre.

Dijo que el abrazo se realizará el día 18 de octubre a las 4 de la tarde en las cortinas de la presa.

Sobre Míster Amistad dijo, que fue Del íio este año quien lo eligió y el año próximo le corresponde a México designar a quien espera Míster Amistad que es una distinción que se hace a quienes de una u otra manera apoyan a las ciudades de Del Río y acuña con diversas acciones que pueden ser filantrópicas, culturales o de servicio.

Para cerrar estos festejos de octubre que por cerca de 50 años se han llevado a cabo se concluye con la carrera de la Amistad está en su 45 edición donde se espera que haya cerca de 500 participantes donde por 12 ocasión OXXO apoyará este evento.

Fiestas de la buena vecindad habían anunciado que en Acuña se reactivaría el desfile que en del Río no se ha interrumpido aun y que aquí lleva ya más de 5 años sin efectuarse, pero debido a la falta de participación cerca de 8 que se registraron se canceló ya que se dijo se requería de cuando menos 30 participantes con carros alegóricos para que fuera viable efectuarlo.