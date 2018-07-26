Estudio determinará sentido de calles al modernizar aduana

Ciudad Acuña, Coah.-Será un estudio que se lleve a cabo el que determine el sentido que tendrá la vialidad en las calles, dentro de la modernización de la aduana local que ya inició.

Carlos Maltos Villarreal, director de Obras Públicas, mencionó que la obra es el proyecto que hace varios meses atrás fuera presentado a los medios de comunicación.

El proyecto podría concluir en diciembre, aseguró.

En este renglón están implicadas arterias como Bravo, el libramiento José de las Fuentes en su sector oriente, Hidalgo y Madero.

La modernización de las instalaciones aduaneras implica patios fiscales, ruta fiscal, edificio de aduana y otras dependencias federales y carriles de acceso y salida entre Acuña y Del Río, Texas.

Los trabajos que tienen bajo su responsabilidad la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano poseen una inversión de 470 millones de pesos que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto asignó dentro del programa de modernización de las aduanas fronterizas del norte del país.

La obra pondrá en el mapa de las aduanas del norte del país a Acuña, que ahora podrá ofrecer mejores servicios, además de integrarse al proyecto trasnacional “Port to Plan” que fue trazado precisamente para que pasara por esta frontera, no por otra como Piedras Negras o Colombia.