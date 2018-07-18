Evaluará "conciencia ciudadana" desempeño de funcionarios

Cd. Acuña, Coah.-La Asociación “Conciencia Ciudadana, A.C.” que durante la época electoral realizó actividades de sondeo y monitoreo de las preferencias políticas de los ciudadanos y se reunió con los diferentes candidatos a la alcaldía para analizar su proyecto político, encabezará ahora una evaluación del desempeño de los funcionarios de los tres niveles del gobierno.

Así lo dio a conocer el abogado Fausto Milán Valdespino, secretario y vocero de este organismo, quien comentó que quienes integran esta asociación son ciudadanos que trabajan de forma plural, analizando en la población temas relacionados con los aspectos; político, electoral y social.

“Como organización civil tenemos la característica de seguir teniendo un plano de autonomía, autodeterminación y libertad de expresión, con objetividad al realizar el planteamiento ante la sociedad”, afirmó.

Milán Valdespino expuso que en el pasado proceso electoral este organismo culminó los trabajos con una encuesta referente a las preferencias de los ciudadanos por los candidatos de los diferentes partidos políticos a la presidencia municipal.

Informó que ahora realizarán un ejercicio en el que se involucrará a las diferentes dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, para poder mostrar con resultados serios la calidad del servicio en la atención que se da a los ciudadanos.

“Conciencia Ciudadana A. C.” pretende ser un observatorio ciudadano, ser garantes de que las actividades gubernamentales institucionales se hagan con apego a la legalidad y principios de servir a la población.

Dijo que a la par de actividades del observatorio ciudadano, también se realizarán actividades de carácter filantrópico, esto con el fin de beneficiar a diferentes sectores y atenuar la problemática de la sociedad. “Otorgaremos mochilas y útiles escolares a niños que por su vulnerabilidad no pueden solventar estos gastos para acudir a la escuela”.

Así se coadyuvara con ellos y sus familias para que cuenten con su material didáctico, donde participarán los integrantes, apuntó Milán Valdespino.