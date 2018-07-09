Exhortan a padres a sacar permisos a hijos con tiempo

Cd. Acuña, Coah. -Es preferible sacar con tiempo los permisos para los hijos menores de padres que se encuentran separados o en proceso de separación, esto con la finalidad de evitar que se registren problemas entre ellos, por acciones ilegales y sustracción de los mismos, sin el permiso correspondiente, informó la titular de la delegación de la Defensoría Jurídica Estatal en Acuña.

La licenciada Guadalupe Galván Ortiz indicó que especialmente se recomienda que se realicen los trámites correspondientes antes de que inicien los periodos vacacionales del personal de la dependencia, que será en los próximos días a partir de la segunda quincena de julio.

“Las autorizaciones judiciales se dan en menor cantidad durante estas fechas, pero se espera que se hagan estos trámites durante los días subsecuentes ya que el personal saldrá a vacaciones el 20 de julio próximo, para retornar hasta el 6 de agosto”, agregó.

Los trámites para un permiso tarda cuando menos un mes en autorizarse y debe darse parte al juzgado familiar donde se autorizan este tipo de permisos, por el volumen de trámites que se efectúan a diario.

Galván Ortiz dio a conocer que depende de quién tiene la custodia legal de los hijos y la negativa para acudir ante las instancias correspondientes así como la disposición para realizar el trámite, lo que genera también la tardanza.

Por ejemplo en el trámite de la expedición del pasaporte mexicano, en la oficina de enlace de la SRE, no se les otorgan si falta la autorización de uno de los padres o de un juez familiar.

En caso de que el niño tenga que salir de vacaciones, lo más prudente es que los padres se pongan de acuerdo, porque los niños también tienen derecho a disfrutarlas y algunas veces lo hacen saliendo de la ciudad.