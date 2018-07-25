Extinguirán en diciembre beneficios de miles de personas incorporadas a PROSPERA

Cd. Acuña, Coah.-Al concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto también se extinguirán los beneficios que se da a miles de beneficiarios del actual padrón del programa PROSPERA, que no cumplen con las normas estatutarias con las que fue creado este importante esquema de ayuda que debiera ser exclusivo para personas necesitadas.

Las voces de algunas de las tres mil trescientas beneficiarias titulares de Acuña, que ayer acudieron para recibir el apoyo bimestral, son en el sentido de que muchas quedarán fuera; “muchas no han acudido a cobrar porque se encuentran de vacaciones, otras realmente no tienen necesidad y vienen cuando quieren a cobrar y esto refleja que se ha abusado del programa en Acuña”, se quejaron.

Al respecto el coordinador regional del programa Orlando Díaz Sánchez, quien encabezó la entrega de los recursos correspondientes al bimestre de julio-agosto dio a conocer que desconoce cuál será el futuro de este programa, en tanto se realizará el proceso de entrega-recepción como está contemplado hasta al final del año.

Informó, lo que si se ha recibido como un hecho es que se ha suspendido de forma indefinida las nuevas incorporaciones al programa PROSPERA.

En Acuña durante este miércoles se dio inicio a la cuarta entrega de recursos, como se viene realizando en todos los municipios del estado, dando seguimiento y cumplimiento a la política social del presidente de la República, incluyendo a doscientas titulares del área rural.

Díaz Sánchez informó que a través de personal del banco BANSEFI, se realiza la entrega de los recursos de forma calendarizada, guiados por la inicial del apellido. “Son apoyos que corresponden a alimentación, educación y económicos, agregó.

Manifestó que cada titular del beneficio, deben de cumplir con una serie de compromisos que se establecen en las reglas del programa como; acudir a talleres de auto cuidado.

El programa entró en blindaje electoral durante el pasado proceso electoral, considerando que es un programa apolítico, que se creó para atender el desarrollo social y la inclusión, por lo que se reanudó apenas esta semana.

Orlando Díaz Sánchez, titular del programa PROSPERA en la región.