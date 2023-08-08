Fallece albañil en plena obra; cayó fulminado

Ciudad Acuña, Coah.- Un albañil perdió la vida mientras trabajaba en el primer día de una nueva obra de construcción en la calle Papaloapan del Fraccionamiento La Joya, y todo apunta a que se trató de un infarto fulminante.









Fue identificado por sus compañeros como Francisco Javier Díaz García de aproximadamente 65 años, quien era conocido como “El Grande”, sin embargo, pidieron apoyo de las autoridades para localizar a su familiares, ya que nadie sabía donde vivía.









Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y seguridad pública, enviaron el cuerpo al Semefo para dar a conocer cuál fue la causa real de su muerte y esperar la completa identificación por los familiares, para la entrega del cuerpo y le den cristiana sepultura.