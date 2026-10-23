Muere al chocar contra un barandal

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Jorge García Rentería, de 59 años, perdió la vida luego de que la camioneta que conducía se impactara contra varias estructuras sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en el cruce con la calle 15, a la altura de Soriana.

El vehículo involucrado fue una Chevrolet Tahoe modelo 2007, color negro. De acuerdo con la información disponible, el conductor perdió el control y chocó contra un barandal metálico perimetral, propiedad del Municipio, un poste de madera de Telmex y una malla ciclónica.

Al arribar al lugar, elementos de la Cruz Roja confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

Como posible causa del fallecimiento, se presume que García Rentería habría sufrido un infarto; sin embargo, esta información no fue confirmada en el reporte proporcionado.