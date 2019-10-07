"Focos rojos" por violencia

Los hechos de violencia que se registran en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa colocaron a este sector en condición de “foco rojo”, de acuerdo con la última evaluación de los índices delictivos que se hizo por parte de las autoridades de los tres niveles del gobierno a través del grupo de seguridad, afirmó en entrevista el secretario del Ayuntamiento Felipe Basulto Corona.

En respuesta, se ordenó la implementación de un puesto fijo con elementos de seguridad en el acceso principal, donde se estará aplicando estricta revisión, a quienes ingresan o salen del sector en turnos diurno y nocturno.

Hace tiempo el punto de mayor problemática era el fraccionamiento Fundadores y ahora se traslada esta situación al fraccionamiento Altos y a otros cercanos como Las Aves, dijo el funcionario.

“Hemos visto que los índices delictivos se han disparado más en Altos de Santa Teresa y Las Aves, por lo que la estrategia es, estar duplicando los esfuerzos, con la Base de Operaciones Mixtas, BOM, donde participan; el ejército y las diferentes fuerzas policiales, con operativos diurnos y nocturnos”, refirió el secretario del Ayuntamiento.

Expresó, que se actuará contra la gente que esté generando la condición de un delito, aplicándose las sanciones de multas o los días que establece la ley. “Son robos y hechos violentos, los que se registran en los sectores mencionados, donde se busca conocer el origen, que puede ser el alto número de población que radica en este sector de la ciudad o el hacinamiento, ya que normalmente los fines de semana es cuando se registra ese incremento”, agregó.

Basulto Corona, estableció que definitivamente se aplicará la ley contra quienes violen los reglamentos, faltas administrativas y actos delictivos.

El funcionario, dijo que, al dispararse la inseguridad en cualquier sector de Acuña, se harán rondines y de ser necesario colocar puntos fijos de control, como se hizo en el libramiento Sur Poniente y en la plaza Benjamín Canales, para evitar se detone el problema. “son puntos de control y prevención del delito, con facultades de revisión a cualquier persona que se presuma esté cometiendo alguna ilícita, para detección de armas o sustancias prohibidas”.

El Ayuntamiento trabaja en coordinación con la policía civil del estado, antes Fuerza Coahuila.

Felipe Basulto Corona, secretario del Ayuntamiento.