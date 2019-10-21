Fomenta Cruz Roja uso de cinturón

Al considerar que el uso del cinturón puede salvar vidas, y reducir los riesgos de lesiones en los conductores y pasajeros de un vehículo, la Cruz Roja propone continuar con acciones de prevención y exhortó a los ciudadanos sobre la necesidad de hacer uso del cinturón de seguridad y promover concientización para que tampoco se utilicen los dispositivos electrónicos cuando se conduce un auto.

El presidente del patronato de la Cruz Roja, delegación Acuña, Víctor Manuel Chávez, dijo que, de acuerdo a las estadísticas de la benemérita institución, la mayoría de los accidentes que se están registrando en la población, tienen como origen la distracción que causan los teléfonos y tabletas.

Por lo que corresponde al personal de la delegación de la Cruz Roja, durante algunos meses se han emprendido actividades de entrega de volantes informativos en los distintos cruceros de la ciudad.

A través de los medios informativos también se ha insistido al público, para que atienda las recomendaciones mencionadas.

“Son acciones que llevan a cabo la gente del voluntariado y los jóvenes estudiantes que colaboran con la Cruz Roja de Acuña, con la entrega de los volantes y dando instrucciones a los conductores, cuando no traen puesto el cinturón de seguridad”, agregó.

Refirió que los índices de siniestros ocurridos en las avenidas de la ciudad, se deben principalmente a que en la mayoría de los casos los conductores se distraen utilizando el celular y es necesario que se refuercen las campañas para reducirlos.

Víctor Manuel Chávez, dijo que se establecerá acuerdo con las diferentes autoridades, para impulsar este tipo de campañas preventivas, ya que la falta del cinturón, el uso del celular, aunado al consumo de bebidas embriagantes, traen consecuencias fatales.