Fue un infarto lo que causó la muerte a persona dentro de restaurante

Después de realizar la necropsia de ley al cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Lucas de Guadalupe Canas, de 73 años, la Fiscalía del estado informó que su muerte se debió a un infarto.

El agente investigador del Ministerio Público, Carlos Andrés Muñiz Licea indicó que se descarta todo tipo de hecho violento con el resultado de la necropsia.

Indicando que, aún se encuentra en el Semefo en espera de que lo reclamen, para que se haga la identificación oficial.

Esta persona murió en dicho restaurante poco después del mediodía del martes, cuando se disponía a comer junto con un amigo, que lo había invitado con anterioridad.

Socorristas de la Cruz Roja al no encontrarle signos vitales decretaron la muerte, señalando que pudiera ser algún infarto fulminante.

Versión que fue corroborada por el médico forense Oscar Romano Zapoteca, encargado de la realización de la necropsia de ley.