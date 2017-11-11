Fuera de peligro heridos de autobús

Los cuerpos de las personas fallecidas en la volcadura del camión de transportes Anáhuac, fueron entregadas a sus familiares para su cristiana sepultura, mientras que los lesionados están reportados como estables, confirmó la Fiscalía General de Justicia

Por su parte el chofer, José Luis Domínguez Santamaría, sigue internado en calidad de detenido.

El titular de Asuntos Viales del Ministerio Público. Efraín Torres Mata, indicó que en su declaración, José Luís Domínguez sigue asegurando que se le atravesó un animal que le provocó la volcadura.

Se dijo que la empresa de la línea de autobuses Anáhuac se está haciendo cargo de los gastos de los heridos otorgándoles pases para hospitales particulares.

Así mismo correrán con los gastos funerales de Martha Leticia Cedillo Lozano y Encarnación Martínez Montañés y su correspondiente indemnización, para cada uno de los afectados.

Se espera que el conductor sea dado de alta y saber si las partes afectadas llegarán a un convenio con la empresa.