Genera Acuña 4 mil toneladas de Basura

Cd. Acuña, Coah.- El relleno sanitario de la ciudad está proyectado para que tenga una vida útil de 19 años, sin problemas, aseguró Carlos Alberto López Peralta, gerente general de la empresa Promotora Ambiental S. A. (PASA), responsable de la recolección de la basura de Acuña, informó que pese a que la empresa no contempla un área para la segregación de la basura, está garantizado el servicio a la población.

Recordó que la modernización del relleno sanitario es continua por lo que la semana pasada se puso en marcha la construcción de la quinta celda, que tendrá esta una vida útil de 1 a 2 años, ahí también se hizo entrega a la ciudad de una de dos barredoras, que coadyuvarán a la limpieza de la ciudad y a mejorar la imagen urbana, pues barrerá en ambas aceras de las calles.

Informó que en Acuña esta empresa no tiene programa para realizar el separado de la basura, ni se aprovechan los componentes de los residuos que pueden reciclarse como cartón, vidrio o metales que van mezclados con la basura de domicilios. “Es algo complicado y no existe un programa que esté dirigido para cumplir con esta tarea”.

Dijo que todo se deposita íntegro en las celdas del relleno sanitario, sin embargo solo una parte de los residuos que proceden de la industria son los que se segregan y se pueden aprovechar.

Comentó que para la empresa PASA, significaría esto elevar sus costos en la separación de la basura y por ahora no existe algún proyecto factible que pueda aplicarse en el proceso previo a la recolección de la basura de las colonias y fraccionamientos.

Carlos Alberto López Peralta, gerente general de la empresa Promotora Ambiental, dio a conocer que de acuerdo al contrato que se estableció con el Ayuntamiento y que lleva alrededor de 19 años, no está contemplado el proceso de separación y recuperación de los artículos mencionados que se pueden reciclar.

“Al inicio del contrato hace 19 años, no se contemplaba tema de separación y de reciclaje, pero es seguro que en los próximos años se emplearán nuevas estrategias para la segregación”, ya que para PASA es importante conocer primero totalmente el manejo de los residuos y su destino adecuado final.

Carlos Alberto López Peralta, gerente general de PASA.