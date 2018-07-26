Gestionan Secundaria y Prepa en Altos de Santa Teresa

Cd. Acuña, Coah.-Un grupo de vecinos del fraccionamiento Altos de Santa Teresa se organizan para trasladarse hasta el Palacio de Gobierno del Estado, para plantearle al gobernador y al secretario de Educación que se dé tramite a la colocación de una secundaria y una preparatoria, para atender la demanda educativa en este amplio sector de Acuña.

Héctor Américo Domínguez Salas, gestor social en Acuña, informó que con la visita al Palacio de Gobierno se insistirá en esta demanda a petición de las familias, ya que se obtuvo la respuesta de parte del Gobierno municipal que ubicó ya un espacio tentativo para ese proyecto.

“Acudiremos a principios del mes de agosto a la ciudad de Saltillo para insistir y que se inicien clases, de ser posible, en aulas móviles”. Esto ante el crecimiento de la mancha urbana en el sector mencionado.

Domínguez Salas indicó que en base a la experiencia que se ha tenido en la gestión de otros planteles, hay que estar tocando puertas, sin dejar de gestionar un espacio o terreno, que le corresponde al municipio aportar y prepararlo para que se construya con seguridad, evitando que se encuentren en áreas de alto riesgo.

Dijo que cuando se trata de este tipo de obras, se resuelve y facilita que los jóvenes estén cerca de los planteles y sea menor la intención de abandonar los estudios.

“Necesitamos que cuando menos se dé inicio a clases en aulas móviles, como se hace en cualquier trámite de gestión y que se beneficien sectores como Altos de Santa Teresa, que se está convirtiendo en un área conurbada con sectores como el ejido Las Cuevas”, explicó el gestor social.

Comentó que ya se tuvo un primer encuentro con la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación de Coahuila, que ya enteró de esta petición al Gobierno del Estado, y solo se espera respuesta. “El gobernador y el secretario de Educación de Coahuila tienen conocimiento de este planteamiento y esperamos que nos den respuesta”, apuntó.

Américo Domínguez Salas, gestor social.