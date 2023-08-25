Hacen oficial llegada de transporte privado

Ciudad Acuña, Coah.- Esta semana ha sido visto un espectacular móvil circulando por varios sectores de la localidad, invitando a descargar y utilizar el transporte privado a través de la app de InDrive, como un anuncio de la llegada legítima de esta plataforma.

Cabe destacar que el servicio de transporte público de la localidad se caracteriza por ser deficiente y caótico, tanto en la ruta urbana del polémico Acubus, como con los taxis tradicionales, mismos que encabezan los accidentes viales, por lo que esta alternativa revolucionaría la movilidad en Ciudad Acuña.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que la administración local ha declarado la guerra a toda plataforma que pretenda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, asegurando que no cuentan con los permisos necesarios para operar, y decomisando unidades indiscriminadamente.

Anteriormente han sido detenidos los choferes que se afiliaron a la plataforma y enviados al corralón, con multas sin conceptos claros que ascienden los 25 mil pesos, y desatando una “cacería” contra estos, sin prestar atención a las faltas del servicio de taxis.