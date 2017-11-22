Hasta enero definirá UDC sus candidatos a alcaldías

Cd. Acuña, Coah.- Hasta final del mes de enero próximo el partido Unidad Democrática de Coahuila definirá quiénes serán sus candidatos, y también se determinará si participarán solos o en candidaturas en coalición con otros partidos políticos, informó el presidente estatal de este partido, Brígido Ramiro Moreno Hernández.

Indicó que de acuerdo al calendario electoral, los partidos tienen hasta el 14 de diciembre como último día para registrar cualquier alianza ante el IEC. “Si vamos en alianza debemos establecer términos y sujetarnos a los acuerdos con los candidatos a registrar para los 38 municipios de Coahuila”, agregó.

En opinión del líder estatal de UDC, respecto a la aprobación en la ley electoral para permitir la participación política en el siguiente proceso, a los alcaldes que ganaron para el periodo del 2018, sostuvo que esta significa una oportunidad que tienen ellos facilitándoles el camino de la reelección.

“Creo que es una oportunidad que tienen los alcaldes electos para que puedan facilitar su reelección, como es el caso de los alcaldes de UDC que ganaron en tres municipios; Sabinas, Allende y Acuña”, se está analizando también esta opción, ya sea que se decida que los de este partido vuelvan a contender o que se dé oportunidad a nuevos postulantes.

Brígido Ramiro Moreno Hernández, manifestó que en el pasado congreso de UDC, se aprobó facultar a la dirigencia estatal para que firme los acuerdos que se pudieran dar con otras fuerzas políticas para el próximo proceso, y revisar las candidaturas a las presidencias municipales, las formulas de presidente y cabildo para la elección del 2018.

Reiteró que Unidad Democrática de Coahuila, sostiene aun dialogo a nivel nacional con otras fuerzas políticas con el PRD, Movimiento Ciudadano, el PAN y MORENA que integran el frente Ciudadano.

Asistió el líder de UDC al informe que presentó el diputado local Sergio Garza Castillo ante medios de comunicación y reconoció el trabajo que desempeño en el Congreso del estado durante los tres años; siendo solo un diputado de este partido, ha tenido la capacidad de diálogo y sumar esfuerzos para legislar en beneficio de Coahuila con otras fuerzas políticas de Coahuila, apuntó.

Brígido Ramiro Moreno Hernández, dirigente estatal de UDC.