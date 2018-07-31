Hasta que New Light concluya con compromisos no recibirá pago

Ciudad Acuña, Coah.- Mientras que la empresa New Light no concluya con los compromisos hechos en el contrato de la prestación del servicio de alumbrado, la Administración municipal no le pagará.

Donato Pérez Reyes, tesorero municipal, así lo confirmó.

Dijo que en los 20 años el pago que se le hará es por alrededor de 420 millones más IVA, 83 millones de luminarias y el pago mensual de cerca de un millón 800 mil pesos.

Afirmó que con ello hay un ahorro cercano anual mayor a los 6 millones de pesos.

El funcionario municipal dijo que es a través de obras públicas donde se lleva el control del cumplimiento de los trabajos y aún estaban algunas acciones establecidas como la colocación de internet en plazas públicas y la instalación de cámaras de vigilancia cerca de 120.

Así mismo se tenía que hacer el trámite para que la Federación pueda entregar al municipio cerca de 10 millones de pesos debido a que estaría considerado el sistema de alumbrado como ecológico.

“Además la empresa deberá cumplir con la instalación de postes faltantes, brazos para las luminarias, certificación de ecológicamente sustentable ante la Federación y una vez lograda esta certificación, el municipio se hace acreedor a 10 millones de pesos para aplicarlos en obra pública, opinión positiva de cumplimiento de contrato que la CFE debe emitir para que pueda hacer ya su primer cobro la empresa concesionada”.

Dijo que con la entrega en concesión a esta empresa del alumbrado público, la Administración ahorrará gasolina de las cuadrillas que tenían que acudir a reparar las lámparas, en adquisición de lámparas, en los salarios del personal que se asignaba para esta tarea, así como en el pago del alumbrado a la CFE, ya que se reducirá el gasto en un 50 por ciento y es con lo que se pagará el servicio concesionado.

Aunque hay muchas especulaciones sobre el costo de este servicio, lo dado a conocer por el tesorero es claro: habrá ahorros, no mayor gasto, y sí un mejor servicio.