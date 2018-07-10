Hay alto rezago en escrituración en Acuña: Notarios

Cd. Acuña, Coah. -Debido a que en Acuña es alto el número de personas que ganan sueldos bajos, los notarios públicos se vienen comprometiendo a apoyar a la población en general con programas como el mes del testamento que se realiza en septiembre, así como en el proceso de escrituración, para que obtengan la certeza jurídica de las propiedades.

Luis Pedro Maltos Villarreal, notario público número uno en el distrito de Acuña, afirmó que los programas tienen la finalidad de reducir los costos de los trámites, con la instrucción de que se mantengan precios al alcance de los ciudadanos para combatir este rezago.

“Los notarios estamos conscientes de que se debe apoyar a la población, dadas las circunstancias de la ciudad, donde el ingreso de la mayor parte de la población labora en las maquiladoras, donde son bajos lo salarios”, comentó Maltos Villarreal.

El secretario del Colegio de Notarios Públicos dio a conocer que se realizarán campañas de promoción de estos servicios, buscando obtener los valores más bajos posibles para que dadas las circunstancias de las familias en la adquisición de un terreno para construir su vivienda, puedan realizar sus trámites.

“Sabemos que con el paso de tiempo lo más importante es asegurar el patrimonio de las familias y dejarle seguridad jurídica a sus familias, donde construyan sus viviendas”, agregó.

Por eso los notarios de Acuña se ajustarán a las condiciones socioeconómicas de la población.

Dijo que, en lo referente al mes de agosto, instituido a nivel nacional como el Mes del Testamento, los servicios respectivos se han extendido al resto del año para que sea aprovechado por el público en general.