Hombre reporta a su mujer extraviada

Una mujer de nombre Lucila Vargas Rodríguez de 32 años de edad, que salió desde el viernes por la tarde y hasta ayer no había regresado, fue reportada ante el Ministerio Público, por su pareja José Luis Torres Martínez de 41 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle José Luis Cuevas 621 del fraccionamiento Fundadores, al presentarse ayer por la mañana ante el Ministerio Público para hacer su reporte correspondiente.

Indicando que el viernes anterior tuvo una mínima discusión con su mujer, la cual le dijo que ya no tenía caso estar con él porque no era vida la que llevaban, razón por la cual tomó a sus tres hijos menores de 13 años, 10 años y un año de edad y se fue rumbo desconocido

Desesperado y con lágrimas en los ojos José Luis Torres Martínez espera su mujer regrese, por su parte el Ministerio Público que recibió el reporte indicó que sí daría instrucciones a la Policía Estatal Investigadora para que se encargue de localizar a esta mujer.