Huelga de GM no afecta a Acuña

La huelga que se registra en los Estados Unidos de más de 50 mil trabajadores de la General Motors que afecta con paros técnicos a empresas de Coahuila, no impacta a la industria de Acuña, aseguró el director de INDEX, Cuauhtémoc Hernández Castilla.

“Aquí esta diversificada la manufactura de al menos 20 marcas de vehículos de nivel mundial, para los cuales se maquilan piezas de todo tipo; obviamente las que manufacturan algún artículo para GM, significaría una afectación, pero esta es mínima, ya que la industria local tiene pedidos cubiertos hasta por varios meses”, refirió.

Reconoció que, si la huelga llegara a prolongarse por más de 4 meses, definitivamente si impactaría en las plantas que maquilan para el sector automotriz que tiene contratos con esa firma.

En referencia a los paros técnicos que han hecho las plantas de Ramos Arizpe, equivalen al 7.6 por ciento de la plantilla laboral, menor al que podría esperarse de una huelga de esa magnitud, agregó.

Aceptó que solo una planta de Acuña entró en una etapa de jornada reducida con menos trabajadores que lo habitual, pero no significa que sea un paro técnico, ni causa gran impacto para la industria local, insistió Hernández Castilla, directivo de INDEX.; sólo se baja el ritmo de trabajo por el número de pedidos que se tienen en su agenda.

En ese caso, la planta mantiene comunicación constante con sus trabajadores y ha notificado a las autoridades laborales acerca de esta reducción de jornadas de trabajo, con un proceso legal y transparente, sin que esté en el rango de paro técnico, explicó.

La huelga de la General Motors resulta de una demanda es sindical para que las empresas regresen a Estados Unidos, sin embargo, aquellas que están en el país, llegaron para quedarse. “Hay plena confianza en que se pueda llegar a acuerdos satisfactorios entre las partes que presionan”, comentó.

“En ciudad Acuña, es una afectación muy pequeña la que se registra en la industria local, comparado con la afectación del 7.6 por ciento, de un cien por ciento que afecta a las plantas de GM, en Saltillo”, reiteró.