Ignora alto y choca

Por no respetar el rótulo de alto que se encuentra en el cruce de las calles Colegio de Abogados y calle Colegio de Arquitectos de la colonia Aeropuerto; fueron las causas para que el conductor Andrés Cárdenas Torres, de 39 años de edad, provocara un accidente automovilístico.

El responsable quién circulaba en un vehículo Mitsubishi Mirage modelo 1997 en color gris, al llegar al cruce citado no hizo su alto correspondiente y provoca impactar en el costado izquierdo a una camioneta Chevrolet Captiva modelo 2010 en color blanco.

En esos momentos esta última unidad era conducida por Daniela Puente Gutiérrez, de 40 años de edad.

Cuando llegaron los elementos de Seguridad Pública a tomar conocimiento cuestionaron a los participantes sobre su estado de salud, ambos dijeron estar bien, por lo tanto, no hubo necesidad de solicitar alguna ambulancia.

Asimismo, los oficiales invitaron tanto a la parte responsable como a la parte afectada a que llegaran a un buen acuerdo y evitar que el incidente fuera canalizado al terminar al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

Se reportan solo daños materiales.