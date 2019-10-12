Impacta flamante unidad

Un accidente vial suscitado en la carretera Presa de la Amistad y calle Veracruz dejó como saldo únicamente daños materiales; así lo reportó Seguridad Pública luego de tomar conocimiento de los hechos.

Como responsable aparece el conductor Francisco Ortíz Banda, de 38 años de edad, quien manejaba una camioneta Ford f150 modelo 1997 en color blanco, sin placas de circulación.

Esta unidad fue impactada contra un vehículo Nissan kicks modelo 2019 color azul, con placas de circulación del estado de Coahuila.

Dicho vehículo era conducido por Víctor Manuel López León, de 40 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Antonio Cárdenas número 213 de la colonia Aeropuerto.

Como no hubo personas lesionadas y los daños fueron leves la Policía Municipal al momento de tomar conocimiento invitó a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo, y así evitar que el incidente fuera canalizado ante alguna otra autoridad.

Se reportan solo daños minimos.